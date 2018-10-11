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Tarihi eser kaçakçılığı yapan 27 kişilik çete çökertildi

Türkiye'de birçok havayolu firmasına temsil ve gözetim hizmeti veren şirketin sahibi G.S., tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. 3 gün önce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan G.S'nin hafta sonu adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

  • DHA
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İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda bir grubun tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Şüphelilerin kimliklerinin tek tek tespit edilmesinin ardından da 3 gün önce operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda ev ve işyerine düzenlenen baskında aralarında G. S.'nin de olduğu 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamının aynı şirketin üst düzey isimleri olduğu öğrenildi. Kaçakçılık polisinin, operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda aralarında paha biçilemeyen eserlerin de bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirdiği öğrenildi.
 

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