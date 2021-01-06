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Tarihi eser satıcılarına jandarma baskını: 101 sikke ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 13:45 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:45
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Arguvan ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde şüpheli H.A.A'nın elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser bulunduğu belirlenen araca operasyon düzenlendi.

Araçta yapılan aramada çeşitli medeniyetlere ait 101 sikke, 1 metal arama dedektörü ile ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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