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Tarihi nitelikteki mozaikleri satmak isteyen 3 şüpheli yakalandı

Burdur'da tarihi eser niteliği taşıyan 2 parça mozaiği satmak isteyen 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA20 Haziran 2020 Cumartesi 14:54 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 14:54
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, G.A., A.Ş. ve Ö.I.'nın ellerinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan 2 parça mozaiği Bucak'a getirerek satacağı duyumunu aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 18 Haziran'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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