DHA 20 Haziran 2020 Cumartesi 14:54 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 14:54

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, G.A., A.Ş. ve Ö.I.'nın ellerinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan 2 parça mozaiği Bucak'a getirerek satacağı duyumunu aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 18 Haziran'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.