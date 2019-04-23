16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,832
  • 6,5643
  • 238.522
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tarihi operasyonda 10 kişi tutuklandı

Uluslararası sularda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin bir gemiye düzenlediği operasyonda 5 ton esrarın ele geçirilmesinin ardından, gözaltına alınan 14 şüpheliden 10’u tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay önce deniz yolu ile yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye’ye getirileceği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlatmış ve uluslararası sularda; emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bir gemiye yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 250 milyon TL değerinde 5 ton toz esrar ele geçirilmişti. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak nitelendirilen baskının ardından "Pervin Oğulları" isimli teknede yakalanan uyuşturucular, geçtiğimiz günlerde İzmir’e getirilmişti.
 
 
Olaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10’unun tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  Öte yandan adreslerinde yakalanamayan 3 şüpheli hakkında ise yakalanma kararı çıkarıldığı açıklandı.
 

Sri Lanka’da 7. patlama: 2 ölü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emekliye 315 TL zam müjdesi

Emekliye 315 TL zam müjdesi

Evraklar Kurul’a 7 gün içinde gönderilecek

Evraklar Kurul’a 7 gün içinde gönderilecek

Bebeğini ayağıyla öldürmüş

Bebeğini ayağıyla öldürmüş

Sri Lanka’daki terör saldırılarında Interpol devrede

Sri Lanka’daki terör saldırılarında Interpol devrede

ABD'li şirketlerden Türkiye'ye çıkarma

ABD'li şirketlerden Türkiye'ye çıkarma

Osmaniye'de dehşet

Osmaniye'de dehşet

Sadece bir kez buluştuğu adama 159 bin mesaj attı!

Sadece bir kez buluştuğu adama 159 bin mesaj attı!

Harran doldu

Harran doldu
 

POPÜLER HABERLER

MİT, Sincar´da yakaladı

MİT, Sincar´da yakaladı

Kanalizasyon çalışmalarından 'lahit' çıktı

Kanalizasyon çalışmalarından 'lahit' çıktı

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolmasıyla ilgili ailesinin 4 ferdi gözaltına alındı

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolmasıyla ilgili ailesinin 4 ferdi gözaltına alındı

Ahmet Kural'a verilen ceza belli oldu!

Ahmet Kural'a verilen ceza belli oldu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA