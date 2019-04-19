Tarihi operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Birlik Operasyonu kapsamında Türk Bayraklı Pervin Oğulları isimli tekne ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen örgüt mensuplarına operasyon düzenlendi. İzmir ilinden hareketle uluslararası denize açıldıkları, Moritanya, Fas ve Cezayir ülkelerinin kıyılarına gittikleri, yurt dışında kurdukları irtibatlar neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu maddesi temin ederek, Türkiye istikametinde seyir halinde oldukları, suç organizasyonunun deşifre edilmemesi için Türkiye’nin karasularına gelmeden uluslararası sularda uyuşturucu maddenin balıkçı veya özel teknelere aktarılarak ülkeye girişi yönündeki istihbari bilgiler güvenlik birimleri harekete geçirdi.

Bunun üzerine Akdeniz’in uluslararası sularında narkotik madde kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen Türkiye Cumhuriyeti bayraklı ve içerisinde 1’ si kadın olmak üzere 6 şüpheli şahsın bulunduğu Pervin Oğulları isimli balıkçı gemisine yönelik, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı birimlerinin katıldığı “Birlik Operasyonu” düzenlendi.

5 TON TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyona; Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 15 personel, Emniyet Genel Müdürlüğünden 10 personel ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 206 personel ve Sahil Güvenlik TCSG Umut ve TCSG Yaşam isimli 2 korvet, 2 Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 narkotik madde arama köpeği katıldı. Güvenlik personeli, saat 04:00 sularında söz konusu balıkçı gemisine çıkış yaparak gemide bulunan şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Gemide yapılan aramalarda yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi. Gemi Sahil Güvenlik Komutanlığı gözetiminde Türkiye’ye getirildi.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Ayrıca İstanbul, İzmir ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda İstanbul’da 3, İzmir’de 3, Tekirdağ 1 ve Pervin Oğulları gemisindeki 6 mürettebatla birlikte toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Böylece yürütülen başarılı operasyon ile uluslararası uyuşturucu şebekesi de çökertilmiş oldu.