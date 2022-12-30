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Tarihi Tunca Köprüsü trafiğe açıldı

Edirne'de hızlı tren altyapı çalışmaları nedeniyle geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatılan tarihi Tunca Köprüsü, ray seriminin tamamlanmasının ardından tekrar hizmete alındı.

AA30 Aralık 2022 Cuma 09:13 - Güncelleme:
Tarihi Tunca Köprüsü trafiğe açıldı
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Çalışmalar kapsamında 27 Aralık'ta kapatılan köprü çevresinde ekipler ray serimi gerçekleştirildi.

Köprünün girişi araçların geçebilmesi için hemzemin geçit olarak düzenlendi. Köprü trafiğe açıldı.

Çalışmalar nedeniyle 3 gün boyunca kapalı olan köprüyü kullanmak isteyenler Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanmıştı.

- HIZLI TREN ÇALIŞMALARI

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ray serim işlemleri devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önemli projelerinden biri olarak öne çıkan projede yaklaşık 60 kilometre hat serimi yapıldı. Bu bölgelerde makineli ayarlama işlemleri sürüyor.

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