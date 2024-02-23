Tarihi uçuş dünyada yankı uyandırdı: KAAN, Türkiye için ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer

24 TV'de Analiz Sentez programına katılan 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan, milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşuna dair değerlendirmelerde bulundu.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI 'KAAN' GÖKLERDE

Mustafa Daştan, "Bugüne kadar pek çok şey söylediler. Market arabası profili, kalorifer peteği dediler. KAAN ile alakalı demedikleri söz kalmadı. Ancak KAAN bütün o konuşanlara cevabı gökyüzüne kanat açarak vermiş oldu" dedi.

Mustafa Daştan, tarihi günle alakalı pek çok mesajın paylaşıldığını ve en çok merak edilen mesajlardan bir tanesinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesaj olduğunu dile getirdi.

"DAHA NELER YAPACAĞIZ"

Daştan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'daki konuşmasında KAAN'ın ilk uçuşuna değinerek KAAN'ın aynı F-16 gibi olduğunu dile getirdi. 'Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnsansız uçakları, Kızılelma'yı ve Akıncı'yı yaptık daha durun bakalım neler gelecek neler' ifadesiyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki süreçte yerli ve milli savunma sanayindeki müjdelerin işaretini vermiş oldu" dedi.

TÜRKİYE'NİN GURUR GÜNÜ

Daştan, "TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan isimler arasında. Kotil paylaşımında, bugün gurur günümüz ifadesini kullandı. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da mesaj paylaşanlar arasındaydı. KAAN için tebrik mesajı paylaşan Bayraktar, TUSAŞ'ın geliştirdiği milli muharip uçak KAAN'ın bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığına vurgu yaptı" ifadelerini kullandı.

'KAAN' DÜNYA BASININDA GÜNDEM

Daştan, "KAAN'ın uçuşu dış basında da geniş yankı uyandırdı. Yunan basını KAAN'ın 2028'de Türk Hava Kuvvetleri'ne katılmasının planlandığını yazdı. ABD basınında da Türkiye'nin 5.nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi başlığıyla haber duyuruldu. Türkiye yerli savaş uçağı projesinin dönüm noktası oldu diye de haberlere eklendi. Alman gazetesi bu dönüm noktası Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor başlıklı haberi de KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için bunun ABD'ye kazanılmış bir zafer anlamına geldiği ifade edildi" dedi.