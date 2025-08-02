Tarihin ihracat rekoru kırıldı!

Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında 25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Samsun'da temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satırbaşları:

Tüm zamanların aylık ihracatı yapıldı. Temmuz ayı rekorlar ayı olarak tarihe geçti.

Temmuz'da 25 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Geçen yılın Temmuz ayından bu yana en yüksek aylık artışı yakaladık. 25 milyar dolar aylık mal ihracatı ve yüzde 11 aylık ihracat artışını yakaladık

İhracatımız bu sene mart ayından itibaren yükselişe geçti.

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