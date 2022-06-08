İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2022 Çarşamba / 9 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1256
  • EURO
    18,4324
  • ALTIN
    1020.61
  • BIST100
    2612.34
Güncel

Tarım arazilerini dolu vurdu

Konya'nın Çumra ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu. Çumra Ziraat Odası Başkanı Adem Şen, dolunun ceviz büyüklüğünde olduğunu söyledi.

AA8 Haziran 2022 Çarşamba 17:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Sağanağın aralıklarla devam ettiği ilçede, öğleden sonra dolu görüldü.

İlçe merkezi ile kırsaldaki bazı ekili alanlarda yağış nedeniyle zarar meydana geldi, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmur ve doludan korunmak için çaba gösterdi.

İlçedeki bazı çiftçiler, yağışın ardından dolunun zarar verdiği tarım arazilerini kontrol etti.

Çumra Ziraat Odası Başkanı Adem Şen, yaptığı açıklamada, dolunun ceviz büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Dolunun, mısır, buğday ve arpa gibi ürünlere zarar verebileceğini belirten Şen, "Yağış yaklaşık 8 dakika sürdü. Tüm çiftçilerimize telefonla ulaştık. Saha incelemesinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.