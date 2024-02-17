Tarım Bakanı Yumaklı: DEM'li siyasetlere milletimizin tahammülü yok

Yumaklı, AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu'nun Nuri Pakdil Kültür Merkezindeki "Proje Tanıtım Programı"na katıldı.

Konuşmasına Cumhur İttifakı'nın tüm adaylarına başarılar dileyerek başlayan Yumaklı, 14-28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nin basit bir seçim olmadığını anımsatarak, vatandaşın seçimde kendisine dayatılmaya çalışılan ne varsa ona 'Dur!' dediğini anlattı.

Yumaklı, AK Parti'nin, baştan beri insanı ve milli iradeyi merkeze aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada bu süreç AK Parti için 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla taçlandırılacak. Bunu hepimiz kendimize ödev, görev saydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunun inşası ile ilgili ne varsa bunları yerine getireceğiz. Bu coğrafya, bu vatan ancak birlik beraberlikle ihya olur. O yüzden, bilhassa terör unsurlarının sızdığı DEM'li siyasetlere milletimizin tahammülü yok. Laf ve şov siyaseti yapanlara, kifayetsizliklerine sürekli bahane üretenlere de herhangi bir avans, bir prim yoktur, olmayacaktır. Ana muhalefetin perişanlığını söylemeye gerek yok, onlar zaten her şeyi ortaya döktüler. İstanbul Büyükşehir'in bugün itibarıyla geldiği durumu hep beraber görüyoruz, ileriye gitmek şöyle dursun, 5 yıl geriye gitti. Yıllarca ana muhalefet partisine gönül verdiğini söyleyen, o partide çeşitli kademelerde yol yürüyen kendi vekilleri de bu 'çürümüşlük'ten bahsederek istifa edip gitti. Velhasıl bu bir zihniyet, bu zihniyetin hiç bir şeye faydası olmadığını da bu süreçte görmüş olduk. İstanbul 5 yıl boyunca 'Fetret Devri'ni gördü ancak İstanbul inşallah 'Muradına Ermiş' olacak ve bu Fetret Devri'ni hep beraber sona erdirmiş olacağız. "

Yerel ve genel seçimlerin hepsinin de bir istiklal ve istikbal mücadelesi olduğuna işaret eden Yumaklı, Arnavutköy başta olmak üzere seçime katılacak Cumhur İttifakı adaylarının kazanması için he birlikte el ele çalışacaklarını dile getirdi.

Yumaklı, "Günün sonunda sadece bugün için değil gelecek nesillerimiz çok önemli bir sonucu milletimize hediye edeceğiz." dedi.