Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Hayvanlara uygulanan küpenin uygulama ücretlerini artırdık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) 7. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kirişci; tarımın, Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılı'nın en stratejik alanlarından biri olduğunu söyledi.

"Gıda güvenliğini, tarımda Türkiye Yüzyılı'nın birinci önceliği olarak değerlendiriyorum. Tarım politikalarımızı bu ana eksen etrafında şekillendirmemiz gerekir" ifadeleriyle gıda güvenliğinin önemine dikkati çeken Kirişci, şöyle konuştu:

"Alın teri döken eli öpülesi çiftçilerimiz ile akıl teri döken Bakanlık çalışanlarımızı, Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük hedeflere ulaştırmak temel amacımızdır. Bakanlığımıza kazandırdığımız ve önümüzdeki dönemde kazandıracağımız genç çalışanlarımız ile genç çiftçilerimizi geleceğimizin teminatı olarak görmekteyiz. Gençleri tarımsal üretimin her aşamasında daha fazla görmek istiyoruz."

Bakan Kirişci, tarımda dijitalleşmeye önem verdiklerini belirterek, "Bu yılın ilk gününde ise TarımCebimde 1.0 mobil uygulamamızı hayata geçirdik. TarımCebimde 1.0, tamamıyla yerli ve milli bir uygulamadır. İlk günden bugüne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri tamamıyla Bakanlığımız personeline aittir" ifadelerini kullandı.

Küpe uygulama ücretleri artırıldı

Yapılan çalışmayla hayvanların küpe uygulama ücretlerini artırdıklarını bildiren Kirişci, şöyle konuştu:

"İlgili kanun ve yönetmelik gereği; hayvanlara uygulanan veteriner biyolojik ürün ve tanımlama araçlarının yani küpenin uygulama ücretlerini artırdık. Ücret artışlarına ilişkin bu kararımız uygulayıcı veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerimize hayırlı olsun. Ayrıca Bakanlığımız, 2022 yılında 3 bin 657 lise ve üniversite öğrencisine staj imkanı sağlayarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen Ulusal Staj Programı çerçevesinde en çok staj imkanı sunan kurum olarak ödüle layık görüldü."

Tarım ve Orman Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda personel alım planlamalarına 2023 yılında da devam edeceklerini vurgulayan Kirişci, "2022 yılı içerisinde gençlerimize ülkemize ve üreticimize hizmet etme fırsatı sağladığımız bin 200'ü yakın zamanda iş başı yapacak olan toplamda 3 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katıldı. Onlara da hayırlı, uğurlu olsun demek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Kirişci, kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi teklifine ilişkin, "Bu çerçevede köklü kurumlarımız DSİ ve OGM başta olmak üzere tüm Bakanlık birimlerimizdeki 17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecektir. Tüm çalışanlarımıza hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" dedi.

Yeminli tarım müşaviri/tarım müşaviri adı altında oluşturulacak meslek gruplarıyla Tarım ve Orman Bakanlığının iş yükünün azalacağını kaydeden Kirişci, bu adımla bazı iş ve işlemlerin hızlandırılması ve meslek mensuplarının istihdamının sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi. Kirişci, Türkiye Yüzyılı'nın tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacağını belirterek konuşmasını sonlandırdı.

TOÇ BİR-SEN 7. Olağan Genel Kurulu, Bakan Kirişci'nin konuşmaları sonrası basına kapalı devam etti.