Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sulamaları İletim Tüneli’nin temel atma törenine katılmak üzere geldiği Kıbrıs’ta temaslarına devam ediyor Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Pakdemirli, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmede yeni su tünellerinin açılacağını söyleyerek, yavru vatan Kıbrıs’a Türkiye’nin desteğinin devam edeceğini söyledi.
 
Görüşmenin ardından Pakdemirli,  Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.
 
Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek. Pakdemirli, ayrıca, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile bir araya gelecek.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 10 indirim yolda

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 10 indirim yolda

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA