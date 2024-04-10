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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Ramazan Bayramı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başta üreticiler ve Bakanlık ailesi olmak üzere tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutladı.

AA10 Nisan 2024 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan şehr-i ramazana veda edildiğini, sadece günlerin değil, sahurun fecrinin, iftarın bereketinin de dualarla uğurlandığını belirtti.

Bu mübarek ayın sonundaki bayrama da ulaşıldığını vurgulayan Yumaklı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının filizlendiği Ramazan Bayramı'nda edilen ziyaretler ve sorulan hatırlarla gönül köprülerinin daha da güçlendirilmesi dileğinde bulundu.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer' düsturuyla başta Türkiye Yüzyılı'nı 'üretimin ve üreticinin yüzyılı' yapmak için ter döken üreticilerimizin, ülkesi ve milleti için çalışan Bakanlığımızın değerli geniş ailesinin, bütün vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbimden başta zulüm altında olan mazlum coğrafyalara huzur ve esenlik içinde 'bayram gibi' yaşamayı nasip etmesini diliyorum."

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