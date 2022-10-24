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Tarım ve Orman Bakanlığı, 174 Gıda Hattı'na 2,8 milyon başvuru yapıldığını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2009'da faaliyete geçen ALO 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar 2,8 milyonun üzerinde başvuru yapıldığını bildirdi.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 21:03 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, 174 Gıda Hattı'na 2,8 milyon başvuru yapıldığını bildirdi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından ALO 174 Gıda Hattı'na ilişkin veriler paylaşıldı.

Paylaşımda, Whatsapp İhbar Hattı ve 174 Gıda Hattı'na yapılan başvurulara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"2009 yılında faaliyete geçirdiğimiz ALO 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar 2,8 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Bu aramalardan 905 bin 511'i gıda ihbar ve şikayet kapsamında oldu. Bu başvuruların 902 bin 686'sı sonuçlandı, 62 bin 174 ihbarla ilgili dosyada cezai işlem uygulandı. 2020'de faaliyete geçirdiğimiz 'WhatsApp İhbar Hattı'na (0501 174 0174) bugüne kadar 60 bin 568 başvuru yapıldı. Bu ihbarlardan 14 bin 367'si gıda ihbar ve şikayet kapsamında oldu. Bu başvuruların 14 bin 36'sı sonuçlandı, 1207 ihbarla ilgili dosyada cezai işlem uygulandı."

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