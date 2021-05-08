Tarım ve Orman Bakanlığından gıda işletmelerine laktoz ve glüten içeren ürünler için talimat

AA 08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:06 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:06

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni düzenlemeler doğrultusunda gıda işletmelerinin uyması gereken kuralları içeren "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuzu"nu güncelledi. Kılavuzla, gıdaların etiketinde, tanıtımında, sunumunda ve reklamında kullanılan ifadelere ilişkin tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve bu ifadelerin kullanımı konusunda gıda işletmecilerine yol gösterilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, gıda etiketlerinde kullanılan, gıdanın bileşeni bakımından tüketiciyi yanıltıcı olarak değerlendirilebilecek her bir ifadenin kendi içinde aynı stil ve aynı punto büyüklüğünde olması gerekecek. Buna göre, farklı puntoların kullanıldığı "EV YAPIMI tadında", "ilave ŞEKER YOK" gibi ifadeler yer alamayacak.

Gıdanın bütün bileşenleri mevzuattaki ilgili hükümleri karşılıyorsa söz konusu gıda için "Doğal bileşenlerden üretilmiştir" ifadesi kullanılabilecek. Örneğin, vişneli kek için, kullanılan vişne doğal olmasına rağmen kek kısmının doğal olmayan bileşenler içermesi halinde "Doğal vişne" ifadesine yer verilemeyecek.

Bir gıdanın üretiminde alternatif bileşen kullanılmış ise bu bileşenin kullanıldığına dair ifadeler yer alacak. Üründe "invert şeker" kullanılması durumunda "Pancardan elde edilen invert şeker şurubu kullanılmıştır" ifadesine yer verilebilecek.

- LAKTOZ VE GLÜTEN KRİTERLERİ

Gıdalarda, 100 gram ya da 100 mililitre, son üründe en fazla 10 miligram laktoz bulunan ürünler için "Laktoz içermez" beyanı bulunabilecek.

Glüten içeren tahılların, bileşenin adına atıfta bulunarak bileşen listesinde vurgulanması gerekecek. Buna göre "kamut (buğday), kamut (glüten), kamut (glüten), buğday unu (glüten)" gibi ifadeler kullanılacak.

Gıdanın son tüketiciye satıldığı halinde glüten içermeyen ve glüten miktarı en fazla 20 ppm değerinde olan tüm gıdalarda "Glüten içermez", "Glütensiz" ifadeleri kullanılabilecek. Bunlara ek olarak "Çölyak hastaları için uygundur" ifadelerine de yer verilebilecek.

Sütten elde edildiği tüketici tarafından anlaşılabilir olan peynir, yoğurt, tereyağı gibi gıdalarda doğrudan bileşenin vurgulanması yeterli olacak. Sütten elde edildiği ya da bileşiminde süt bulunduğu herkes tarafından bilinmeyen maskarpon, quark, laktoz gibi gıdalar için süte açıkça atıf yapılacak. Ürüne ilişkin "yoğurt, maskarpon (süt ürünü), laktoz (süt), laktoz (sütten), laktoz (süt bileşeni)" gibi bilgilendirmeler bulunacak.

- AMBALAJLI ÜRÜNLER DETAYLANDIRILDI

Rehberle, ambalajlı ürünlere ilişkin de detaylandırmaya gidildi. Buna göre, ürünün korunmasını artırmak için ambalajlanmış küçük fırıncılık ürünleri (kek, tart gibi), ürünü korumak, yapışmasını engellemek ve gıda hijyenini sağlamak için paketlenmiş küçük şekerlemeler, çikolatalar, pralinler, sakızlar gibi gıdalar "Hazır ambalajlı ürün" olarak kabul edilmeyecek. Bu tür ürünlerde toplam net miktar verilmesi yeterli olacak.

Toplam sayım kontrolü yapılamayacak ürünlerde ürün sayısı için "Yaklaşık" ifadesi kullanılabilecek. Örneğin, bu ürünlerde "Yaklaşık 20 adet", "Yaklaşık 20 paket" gibi ifadelere yer verilecek.

Vitamin, mineral ve lif bulunan ürünlerde, "C vitaminli", "Lifli", "Çinkolu" ifadeleri belirtilebilecek.