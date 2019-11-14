Tarımsal desteğe 2020'de 22 milyar lira ayrıldı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, borsanın kasım ayı meclis toplantısında konuştu.

"Tarımsal destekler için gelecek yılın bütçesinde ayrılan tutar, bu yıla kıyasla yaklaşık yüzde 37'lik artışla 22 milyar lira oldu." diyen Kopuz, " 2020 yılında hayvancılık desteklerine 6,6 milyar lira gibi ciddi bir bütçe ayrılması planlanıyor. Verilen desteğin miktarı kadar, doğru yerlere dağıtılması ve bunun kontrolü de çok önemli. Bu seviyede bir kaynak aktarımı söz konusuyken, bu noktayı da atlamamak gerektiğini düşünüyorum. Memlekete fayda için doğru değerlendirilmeli. Hükümetimizin de bu konuda hassas davranacağına inanıyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Hafta sonu Abant’ta gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı hakkında konuşma yaptığını hatırlatan Kopuz, toplantının çok verimli geçtiğini kaydetti.

Ali Kopuz, "Sektörlerinizdeki gelişmeleri, sorunları ve getirdiğiniz çözüm önerilerini bir kez daha dinledik. Verimli geçen Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında dile getirdiğiniz sorun ve taleplerinizi, ilgili makamlara iletecek ve takipçisi olacağız. Bugüne kadar sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için nasıl çalıştıysak, yine öyle çalışmaya devam edeceğiz. Toplantımıza katılan ve borsamızın ilerleyen dönemdeki yol haritasını belirlemeye yardımcı olan tüm katılımcılara ve organizasyonda emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

"Ekonomi toparlanıyor"

Ali Kopuz, art arda yapılan faiz indirimleri ve destekler ile ekonominin toparlanmaya başladığını ifade ederek, "Uzun bir aranın ardından bu yılın ikinci yarısında yapılan üç indirimle, faizler yüzde 14 seviyesine çekildi. Üst üste gelen faiz indirimleri, aynı zamanda ekonomide yeni bir döneme girdiğimizin müjdesini veriyor. Yatırımcıyı sahaya çekmeye yönelik bir kararlılığı ortaya koyuyor." yorumunu yaptı.

Suriye gerçeği ve ticaret savaşlarının yıpratıcı etkisine rağmen, Türkiye ekonomisinin günden güne daha iyiye gittiğini savunan Kopuz şunlara dikkati çekti:

"Ekonomide yaşanan toparlanma süreci, artık birçok göstergeye de yansımaktadır. Nitekim geçen hafta açıklanan Ekonomik Güven Endeksi, yüzde 4,5 artarak son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Kamu bankalarımızın öncülüğünde indirilen kredi faizleri de, yine bu toparlanmada etkin rol üstlenmiştir. Ancak özel bankalar, hala göstermelik indirimler yapıyorlar. İş dünyası olarak, özel bankaların piyasanın gerçeklerine uygun biçimde faiz indirmelerini bekliyoruz. Zira hem IMF hem de AB Komisyonu'nda, genellikle büyüme tahminleri negatif yönde revize edilirken, Türkiye için tersi gerçekleşiyor.

IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için, yüzde 3,2'den yüzde 3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indirdi. Bunun tam tersine, Türkiye için 2019'da büyüme beklentisi, eksi 2,5’ten yüzde 0,2’ye, 2020 için de yüzde 2,5’ten yüzde 3'e yükseltildi. AB Komisyonu’nun raporunda, Euro Bölgesi'nin büyüme tahminleri düşürülürken, ülkemizin büyüme tahmini eksi 2,3’ten yüzde 0,3’e yükseltildi. Yani her iki raporda da dünyada ve Avrupa ekonomilerinin büyüme tahminleri düşürülürken, Türkiye’nin büyüme oranlarında iyileşme bekleniyor. Kur saldırılarından sonra, hükümetimizce verilen çeşitli teşvikler ve ihracattaki artışla birlikte, kimsenin beklemediği kadar hızlı toparlandığımız, açık şekilde görülüyor. Yaşanan tüm badirelere rağmen, seneyi yüzde 0.5 ile yüzde 1 civarında büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz."