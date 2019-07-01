'Tarla ekimi' kavgasında kuzenini öldürdü

Olay, sabah saatlerinde, Dikme köyünün Akbaba mevkisinde meydana geldi. Balık tutan amca oğulları Ç.A. ve İ.A., tarla ekimi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ç.A., yanında getirdiği av tüfeğiyle kuzenine ateş etti. Başından vurulan İ.A., kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İ.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmaya teslim olan Ç.A.'nın sorgulandığı öğrenildi. İ.A.'nın cansız bedeni ise otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.