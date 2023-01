TARSİM, 2020 yılında üreticilere 3,6 milyar TL hasar ödemesi yaptı

TARSİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Günal, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde 2022 üretim ve hasar verilerini değerlendirdi, 2023 yılı yenilikleri ve Konya ili genelinde uygulamaya alınan Gelir Koruma Sigortası hakkında bilgi verdi.

Günal, TARSİM Sistemi'nin, önceki yıllarda olduğu gibi 2022'de de istikrarlı büyümesini sürdürdüğüne işaret ederek, üreticilerden 4 milyar TL prim toplandığını, prim üretiminde önceki yıla oranla yüzde 92 artış kaydedildiğini bildirdi.

2021'de 29 milyon dekar alan sigortalanmışken, geçen yıl sigortalanan alanın 35 milyon dekara ulaştığını ve yine bir önceki yıla göre yüzde 21 artış meydana geldiğini aktaran Günal, şunları kaydetti:

"2007 yılında 3,5 milyon dekar olan sigortalı alandan bugün 35 milyon dekar alana gelmiş durumdayız. Tarım sigortalarındaki penetrasyon oranında da artış yaşandı. Tarım sigortaları sistemini 40 yılı aşkın süredir uygulayan ve TARSİM'in de kuruluşunda örnek olarak aldığı İspanya'daki sistemde yüzde 40'larda olan sigortalılık oranı, ülkemizde 17 yıllık süreçte yüzde 22'ye ulaştı. Bu oran, ürün bazında değerlendirildiğinde daha da yüksek seviyelerde. Şöyle ki, narenciyede yüzde 35, buğdayda yüzde 27, ayçiçeğinde yüzde 35 ve Manisa özelinde üzüm ürününde yüzde 55 oranında sigortalılık mevcut. 2021 yılında çeşitli risklerden ötürü zarar gören sigortalı üretici ve yetiştiricilerimize, 2,4 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl ise yüzde 51 oranında artışla 3,6 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirdik. Hasar ödemelerini risk bazında değerlendirdiğimizde ise en çok dolu için hasar ödemesi yapıldığını görüyoruz.

Geçtiğimiz yıl üreticilerimize dolu riski sebebiyle 852 milyon TL, don riski sebebiyle 542 milyon TL, kuraklık riski özelinde 367 milyon TL ve hayvan hayat sigortalarında ise ağırlıklı olarak ölüm ve mecburi kesim riskleri başta olmak üzere 1,1 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirdik. Üreticilerimiz, son yıllarda iklim değişikliğinin farkındalar. Meteorolojik olayları çok yakından takip ediyorlar ve tarım sigortasının öneminin bilincindeler. Bu doğrultuda, sistemdeki sigortalı üretici/işletme sayısı da 658 binden 770 bin adede yükseldi ve bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında artış meydana geldi. TARSİM, üretici ve yetiştirici odaklı bir sistem. Bu sistemde kar amacı güdülmüyor."

- "ANTALYALI ÜRETİCİLERİMİZE 100 MİLYON TL CİVARINDA HASAR ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİREREK YARALARINI BİR NEBZE DE OLSA SARDIK"



Antalya Kumluca'da geçen ay yaşanan sel afetini anımsatan Günal, TARSİM olarak, afetin yaşanmasının hemen ardından sigortalılardan aldıkları ihbarlar doğrultusunda sahadaki hasar tespit çalışmalarına başladıklarını, sigortalı üreticilerden 1.000'in üzerinde hasar ihbarı aldıklarını bildirdi.

Geçici ekspertiz çalışmalarını tamamladıklarını, 9 Ocak itibarıyla sahadaki tüm ekspertiz çalışmalarının sona erdiğini aktaran Günal, "Antalyalı üreticilerimize 100 milyon TL civarında hasar ödemesi gerçekleştirerek yaralarını bir nebze de olsa sardık. Yine geçtiğimiz günlerde Antalya'nın doğusunda, Aksu ilçesinde dolu ve fırtına afeti yaşandı. Eksperler sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İşlemlerin ardından hasar dosyaları tamamlanan sigortalı üreticilerimize ödemelerinin en kısa süre içinde gerçekleştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "GELİR KORUMA SİGORTASI, TARIM SİGORTACILIĞINDA GELİNEBİLECEK SON NOKTA"



Serpil Günal, Gelir Koruma Sigortası'nın, tarım sigortacılığında gelinebilecek son nokta olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelir Koruma Sigortası, ülkemizde ilk kez 2021 yılında Konya ilinin Kadınhanı, Karatay ve Cihanbeyli ilçelerinde buğday ürününde pilot uygulama olarak başlamıştı. 2023 yılı üretim sezonunda Konya ili genelinde yüzde 60 devlet prim desteğiyle uygulamaya alındı. Bu uygulamaya Konya'da başlamamızın nedeni, vadeli işlem borsasının burada bulunması. Gelir Koruma Sigortası, 'korunan gelir' ile 'gerçekleşen gelir' farkının ödendiği bir sigorta programıdır. Burada üreticiler, gerek fiyat gerekse afetlerden kaynaklı olarak zarar gördüklerinde, zararlarının yüzde 70'i karşılanıyor olacak. Ortalama bir fiyat alınacak. Örneğin, Konya Ticaret Borsası'nda buğday fiyatının sezon ortalaması esas alınarak gelir korunmuş olacak. Her yıl paydaşlarımızdan aldığımız görüş ve öneriler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor ve teminat kapsamını genişletiyoruz. 2023 yılı için de yoğun bir hazırlık dönemi yaşadık ve üreticilerimiz için çok sayıda yeniliği Cumhurbaşkanımızın kararı ile uygulamaya aldık. Devletimizin desteğini her an yanımızda hissediyoruz. Burada başta Tarım ve Orman Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve ilgili tüm taraflara desteklerinden ötürü şükranlarımı sunmak istiyorum.



Bu yıl üreticilerimiz için çok sayıda yeniliğimiz var. Tarifelerde ve primlerde iyileştirmeler gerçekleştirdik. Çok sayıda üründe dolu riski tarife fiyatında indirimler yaptık. Kiraz ve vişne ürünlerinde teminat başlangıcını, 'ilk çiçeklenme' evresinden 'beyaz tomurcuk' evresine aldık. Enginar ürününde don riskini, isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta kapsamına aldık. Şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde ürünün fide ve yapraklanma döneminde meydana gelen ve yeniden ekim dikime neden olan don riski teminatını, isteğe bağlı ek teminat olarak kapsama aldık. "

- "KÜMES HAYVANLARI VE SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTALARINDA TARİFE FİYATLARINDA İNDİRİMLER YAPTIK"



TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Günal, alçak tünellerde ise yaban domuzu zararının teminat kapsamına alındığını, kritik olan kayısı ürününde müşterek sigorta oranını düşürdüklerini bildirdi.

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak, jeotermal kaynak kullanıldığı tespit edilen seralarda, toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında indirim uygulaması başlattıklarını anımsatan Günal, "Büyükbaş hayvan hayat sigortasında, geniş kapsamlı tarifede, yenilenebilir enerji kaynağı olarak aktif biyogaz enerjisi üretimi yapan ve risk inceleme sonucuna göre bu yöntemi kullandığı tespit edilen büyükbaş hayvancılık işletmeleri için yüzde 5 indirim uygulaması getirdik. Primlerde indirimler yaptık. Kümes hayvanları ve su ürünleri hayat sigortalarında tarife fiyatlarında indirimler yaptık. Yeni uygulamaların üretici ve yetiştiricilerimiz için hayırlı olmasını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.