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Tartışma kanlı bitti

İzmir'in Tire ilçesinde, celeplik yaptığı öğrenilen Yiğit Akın (30), kavga ettiği husumetlisi A.K. (20) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA29 Mart 2022 Salı 11:25 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 11:25
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Olay, saat 01.30 sıralarında, Gümüşpala Caddesi ile Yıldız Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan evli ve 2 çocuk babası Yiğit Akın ile A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K., kavga sırasında belindeki tabancasını çıkarıp, Akın'a ateş etti. Karnından yaralanan Akın, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayın ardından kaçan A.K.'yi evinde yakaladı. Gözaltına alınan A.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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