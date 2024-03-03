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Tartıştığı akrabasını av tüfeğiyle yaralayan kişi kovalamacayla yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde akrabasını av tüfeğiyle yaralayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

AA3 Mart 2024 Pazar 13:46 - Güncelleme:
Tartıştığı akrabasını av tüfeğiyle yaralayan kişi kovalamacayla yakalandı
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İlçenin Dipevler köyü yakınlarında moloz döküm sahasında bekçi olarak çalışan İ.S.Y. ile akrabası C.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede C.Y. av tüfeğiyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan C.Y. sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pat pat diye tabir edilen tarım aracıyla kaçan İ.S.Y, kovalamaca sonucu tarlada jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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