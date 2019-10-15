Tartıştığı kadını öldürüp intihar etti

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak'ta kuaförlük yapan Birgül Bilal, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı ile sabah saatlerinde iş yerinin önünde tartıştı.

Zanlı yanında getirdiği pompalı tüfekle Birgül ve kardeşi Songül Bilal'e ateş ettikten sonra namluyu kendisine çevirerek tetiğe bastı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Birgül Bilal ve zanlının öldüğünü belirledi, yaralanan Songül Bilal, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Zanlının Birgül Bilal'i bir süredir rahatsız ettiği, savcılığa şikayet edeceğini söylemesi üzerine öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

Üzerinden kimlik çıkmayan zanlının kimlik sorgulamasının devam ettiği belirtildi.