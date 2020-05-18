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Taş ocağı göletinde cansız bedeni bulundu 19 yaşındaki gencin

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, evden gezmeye çıkan Erkan Pınar (19), taş ocağı göletinde boğulmuş olarak bulundu.

DHA18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:19 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:19
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Saray'ın Sefaalan Mahallesi'nde yaşayan Erkan Pınar, dün öğlen saatlerinde gezmek için evinden ayrıldı. Akşam evine dönmeyen Pınar'ı merak eden ailesi aramaya çıkarken, durumu muhtarlığa da bildirildi. Mahalle halkı ile birlikte ailesinin de aradığı Erkan Pınar, aynı mahallede bulunan taş ocağı göletinde boğulmuş olarak bulundu. Mahallelinin cansız bedenini sudan çıkardığı gencin, eşyaları da gölet kıyısında bulundu.

Saray Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erkan Pınar'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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