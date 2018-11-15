Taşburun, 'çöp burun' olmaktan kurtuluyor

Taşburun Balıkçı Limanı'ndaki çevre kirliliği, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberi sonrası duyuldu, yetkili kurumlar, haber sonrası hareket geçti.

Aydın Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri de limana gelerek, incelemeler yaptı. Didim Belediyesi temizlik görevlileri limanda, denizde ve karada oluşan kirlilik için hummalı bir çalışma başlattı. Taşburun balıkçıları da temizliğe katılarak, kıyıda biriken çöpleri topladı. Orkinoslara ait denize atılmış kafalar ve hayvan ölüleri denizden temizlendi. Toplanan tonlarca çöp, belediye araçlarıyla götürüldü.

Limanın temizlenmeye başlamasına sevindiklerini söyleyen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Temizlik görevlileriyle balıkçıların temizlik çalışmaları devam ediyor. Taşburun Limanı'nda çöplerin çevreye atılmaması için bilinçlendirme ve uyarı tabelalarının dikilmesi, çöp konteynerlerinin fazlalaştırılarak çöplerin zamanında alınması, ilgili kurumların sıklıkla limanı denetlemesi, çöplerin atılması halinde ilgili kurumların kirleticilere gerekli yaptırımları uygulaması, limandaki çevre sorunlarını büyük ölçüde çözeceğine inanıyoruz. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri, Taşburun Limanı'nı eski günlerde olduğu gibi tekrar cazibe merkezi haline getirilmesiyle ilgili uygun bir proje için iş birliği yapmalıdır" diye konuştu.