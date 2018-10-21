Taşeron son dakika haberleri KİT taşeron kadroya alınacak mı Resmi Gazete son durum nedir

Taşeron son dakika haberleri neler? KİT taşeron kadroya alınacak mı? Resmi Gazete son durum nedir? Taşeron Son Dakika: KİT' lerde görev yapan 50 bin işçi için müjdeli haber geldi. Vatandaşlar Taşeron haberlerini araştırıyor. Taşeron kadro kit son durum ne oldu? Kit’ler kadroya ne zaman geçiyor? Kadroya geçiş için KİT' lerde görev yapan taşeron işçilerin uygulanacak sınavda başarılı olmalarının ardından, diğer işçilerde olduğu gibi sürekli işçi statüsünde değerlendirilmesi ve kamuya geçişinin yapılması yönünde karar Resmi Gazete' de yayımlandı. İlgili Resmi Gazete' de " Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir. " ifadelerine yer verildi. İşte merak edilen Taşeron son dakika KİT haberleri star.com.tr’de…

Resmi Gazete'de yayınlandı! 50 binden fazla kişi kadroya alınacak

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararda KİT'lerin personel alımlarıyla ilgili detaylar da yer aldı. Bu detaylar arasında sayıları 50 bini geçen taşeron personele de müjde çıktı.

Böylece diğer kamu kurumlarındaki taşeron işçilerde olduğu gibi KİT'lerdeki taşeron personel de kamu görevlisi olarak kadroya geçirilecek.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 8. Maddesi'nde taşeron işçilerin (hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel) kadroya geçiş süreci de belirlendi.

Söz konusu maddede şu ifadeler yer aldı:

"Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir."

AYNI ŞARTLAR VAR

Söz konusu kadro ile ilgili detaylar ise daha önceki kadro çalışmasında belirlenen esaslar olarak hükme bağlandı. Ayrıca bu işçiler için de daha önceki taşeron personele uygulandığı üzere sınav uygulanacak.

Buna göre kadroya geçecek işçilerde şu özellikler aranacak: a) 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki şartları taşımak. b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak, d) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek.

İSTİHDAM YOLU BELİRLENDİ

Yeni karara göre personel ile ilgili yeniliklerden bazıları da şöyle sıralandı:

- 2018 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan ve/ veya naklen atanabilecek.

- 2018 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 10'u kadar personel, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personel arasından atanabilecek.

- Ataması Cumhurbaşkanı kararı ile yapılanlar, özel kanunlarda belirtilen kapsamda yapılan atamalar, sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personele ilişkin atamalar hariç olmak üzere, 2019 yılında emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak.

- İlaveten atanacak personel sayısı, 2018 yılında ayrılan personel sayısının yüzde 50'sini geçemeyecek.

- İlk defa açıktan atama ile personel alımı, memur kadrolarına ve sözleşmeli pozisyonlara kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak.

- Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte; işçi statüsü için ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak.

Yeni Asır

Taşeron Ne Demek?

Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar. Nedeni ise oldukça basittir:

Örneğin: Bir şirkette günde 1000 kişilik bir yemek için yemek firmasıyla anlaşılmaktadır. Normalde 1000 kişilik yemeği yapacak kadro 10-15 arası değişmektedir ve minimum asgari ücretten bu kişilerin şirkete maliyeti 13 Binden fazla olmaktadır. Ancak aynı iş taşeron firmaya verilirse daha az insan çalıştırılarak yine aynı işin yapılması hedeflenir. Yani 5-6 çalışan ve 7-8 bin TL gibi masraflarla işin altından kalkılmaya çalışılır. Bu durum firmaların yüksek kar amacıyla taşeron işçilerin haklarını nasıl gasp ettiklerini rahatça gözler önüne sermektedir.

KİT NEDİR?

KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir.