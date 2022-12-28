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Tatil için Antalya'ya gelen Harris, Müslüman olup ''Leyla'' ismini aldı

Antalya'da İngiliz turist Lousie Rose Harris, İslam dinini seçerek 'Leyla' adını aldı. İngiliz kadın için Serik İlçe Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Harris'e İslamiyet'in temel esaslarını anlattı.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
Tatil için Antalya'ya gelen Harris, Müslüman olup ''Leyla'' ismini aldı
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Tatil için Antalya'ya gelen Harris, camileri ziyaret etti. Camilerden, ezandan ve arkadaşlarından etkilenen Harris, İslam'ı araştırınca Müslüman olmaya karar verdi.

İngiliz kadın için Serik İlçe Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Harris'e İslamiyet'in temel esaslarını anlattı.

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan ve "Leyla" ismini alan İngiliz kadına, "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi.

Törene Serik İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Veysel Tosun, Dinler Bahçesi Rehber İmam Hatibi Sonay Yıldırım da katıldı.

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