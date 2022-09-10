İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2022 Cumartesi / 14 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2398
  • EURO
    18,3252
  • ALTIN
    1007.11
  • BIST100
    3521.38
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tatil İmamoğlu'na çok yakışıyor... İstanbullu bir felakette daha başkansız
Güncel

Tatil İmamoğlu'na çok yakışıyor... İstanbullu bir felakette daha başkansız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan neredeyse her felakette tatilde. Son olarak Avcılar'daki dört metrobüsün karıştığı kazada Edremit Körfezi'nde tatilde olan İmamoğlu, konu hakkında açıklama dahi yapmadı.

10 Eylül 2022 Cumartesi 00:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. Meydana gelen kazada, 89 kişi yaralandı. Edremit Körfezi'nde tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kazanın üzerinden saatler geçmesine rağmen açıklamada bulunmadı. İBB'nin resmi sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

TEVFİK GÖKSU'DAN SERT TEPKİ

Kaza sonrası bir açıklama yapmaması nedeniyle İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, İmamoğlu'nun nerede olduğunu sorarken, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise "İstanbul'da metrobüsler çok büyük bir kaza yaptı. Tüm seferler iptal edildi. 42 vatandaşımız yaralı, bazı vatandaşlarımızın durumu ise ağır. İstanbul Valiliğimiz ve AFAD çalışmaları bizzat takip ederken ortada ne İBB Başkanı ne de İBB var" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.