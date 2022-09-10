Tatil İmamoğlu'na çok yakışıyor... İstanbullu bir felakette daha başkansız

Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. Meydana gelen kazada, 89 kişi yaralandı. Edremit Körfezi'nde tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kazanın üzerinden saatler geçmesine rağmen açıklamada bulunmadı. İBB'nin resmi sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

TEVFİK GÖKSU'DAN SERT TEPKİ

Kaza sonrası bir açıklama yapmaması nedeniyle İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, İmamoğlu'nun nerede olduğunu sorarken, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise "İstanbul'da metrobüsler çok büyük bir kaza yaptı. Tüm seferler iptal edildi. 42 vatandaşımız yaralı, bazı vatandaşlarımızın durumu ise ağır. İstanbul Valiliğimiz ve AFAD çalışmaları bizzat takip ederken ortada ne İBB Başkanı ne de İBB var" dedi.