9 günlük Kurban Bayramı tatili, bugün iş çıkış saatinin ardından başladı. Tatili şehir dışında geçirmek isteyenler ile hafta sonunu bayram tatiliyle birleştiren vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren yola çıktı.

İBB Trafik verilerine göre saat 17.00 sıralarında İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri mevkiinde her iki yönünde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

İş çıkış saatinin yaklaşmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun daha da artması beklenirken, ulaşımda şu ana kadar herhangi bir aksama yaşanmadı.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NDA BAYRAM TATİLİ NEDENİYLE AKICI YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hareketlilik başladı.

Cuma günü mesaisinin ardından İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket eden tatilciler dolayısıyla otoyolda yoğunluk arttı.

Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle güneye doğru hareket eden tatilciler, zaman zaman Bursa geçişlerinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Tatil yolunda olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.