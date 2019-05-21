İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındılar

Seçimleri AK Parti'nin kazandığı, meclis üyesi çoğunluğunun ise HDP'de olduğu Tatvan ilçesinde HDP'li meclis üyeleri Serap Çakmak Genç, Diyar Orak, Suat Yetişkin, Ahmet Sağnıç, İsa Taş, Şükrü Aydemir, Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz ve Selami Karahan, haklarında açılan soruşturmaların devam ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Seçimlerin hemen ardından 2 HDP'li Belediye Meclis üyesinin üyelikleri ise KHK ile kamu görevinden ihraç edildikleri gerekçesiyle düşürülmüş, yerlerine yedekler geçmişti.