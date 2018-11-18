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Tavşanlı'da faciadan dönüldü: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Tavşanlı-Emet karayolu 15. kilometresinde meydana geldi. Emet istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan İsmail Gültekin idaresindeki 06 GD 5824 plakalı tır ile Tavşanlı istikametinden Emet istikametine gitmekte olan Mesut Karabulut yönetimindeki 06 BS 4699 plakalı asit tankeri çarpıştı.
 
Kazada, tır sürücüsü Mesut Karabulut yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinden sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
 

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