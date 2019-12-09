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'Tavuk alma' eğlencesindeki cinayete müebbet istemi

BURSA'da, damadın erkek arkadaşlarının davullu zurnalı 'tavuk alma' eğlencesi sırasında çıkan kavgada Aytaç Balı´yı (29) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Mustafa Soylu (35) hakkındaki savcılık iddianamesi kabul edildi.

  • DHA
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Soylu hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
 
Olay, Bursa´nın Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak'ta geçen Ağustos ayında meydana geldi. Damadın erkek arkadaşları, düğünden bir gün önce yörede geleneksel 'tavuk alma' eğlencesi düzenledi. Saat 01.00 sıralarında Işıktepe Mahallesi üzerinde toplanan damadın arkadaşları, gelinin evine doğru davul zurna eşliğinde yürümeye başladı. Gürültüden rahatsız olan mahalle halkı duruma tepki gösterdi. Mahalleli ile gençler arasında tartışma çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen gençler, ellerindeki alkol şişeleriyle mahalle halkına saldırdı. İki grup arasında çıkan kavgada Aytaç Balı karnından bıçaklandı. Kanlar içerisinde yerde yatan ve nabzı atmayan Aytaç Balı'ya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Balı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Aytaç Balı, hastanede hayatını kaybetti. Balı´yı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Bursa Adliyesi´ne sevk edilen Mustafa Soylu tutuklanarak cezaevine konuldu.
 
BIÇAK VE DEMİR SOPAYLA TANIMADIĞIM KİŞİLERE VURDUM
 
Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayan Bursa Cumhuriyet Savcısı Esma Alikoğlu'nun hazırladığı iddianame, Bursa 1´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. İddianameye göre, savunması alınan sanık Mustafa Soylu, "Olay tarihinde dışarıdan bağrış ve gürültü sesleri duydum. Kapımı açtığımda bazı kişilerin saldırısına uğradım ve darp edildim. Evimin önünde bulunan arabamdan kendimin yaptığı el yapımı bıçağı ve diğer elime demir sopa aldım. Elimdeki demir sopa ile tanımadığım kişilere vurdum. Bıçak ile vurup vurmadığımı hatırlamıyorum" dedi. Ayrıca iddianamede, olay anına ait kamera kayıtlarında zanlının Balı´ya demirle vurup, bıçakladığı görüntülerin ortaya çıktığı yer aldı.
 
Tutuklu sanık Mustafa Soylu hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Soylu, Bursa 1´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim önüne çıkacak.

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