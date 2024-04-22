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Tayvan'da art arda deprem

Tayvan'da 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem meydan geldi.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 22:35 - Güncelleme:
Tayvan'da art arda deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin güneyinde iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

10 kilometre derinlikte 6 dakika arayla kaydedilen depremlerin büyüklüğü 6,1 ve 6 olarak belirlendi.

Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurmuş ve bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

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