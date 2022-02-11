Tayvan'ı tanıdığı için Çin'den tepki gören Somaliland: Çin bize dikte edemez

AA 11 Şubat 2022 Cuma 14:30 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 14:31

Kalabalık bir heyetle Tayvan'ı ziyaret eden Bakan Kayd, burada düzenlenen basın toplantısında, Somalilandlıların özgür doğduğunu ve özgür kalacağını söyledi.

Kayd, Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan toplantıda, kendilerini bağımsız olarak tanıyan ya da saygı gösteren ülkelerle iş birliği yaptıklarını ve bunu ilerletmeye çalıştıklarını belirtti.

Somaliland'ın Eş-Şebab gibi terör örgütlerinden arındığını, genç ve eğitimli bir nüfusa sahip olduğunu belirten Kayd, Tayvan'la ilişkilerin ülkesi için önemli fırsatlar doğuracağına inandıklarını kaydetti.

Kayd, Tayvan'ı tanıma kararına Çin'in gösterdiği tepkiye ilişkin ise "Bizler özgür doğduk ve özgür kalacağız. Nasıl istiyorsak işlerimizi öyle yürüteceğiz. Çin bize dikte edemez, hiçbir ülke bize dikte edemez." ifadelerini kullandı.

- BİRBİRLERİNİ BAĞIMSIZ OLARAK TANIDILAR



Tavyan ve Somaliland'in 2020 yılında birbirini bağımsız iki devlet olarak tanıması, Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Somaliland sınırında yer alan Cibuti'de Çin'in askeri üssü bulunuyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor.