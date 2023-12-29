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Taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda taziyeden dönen aileyi taşıyan otomobilin, yol kenarındaki kamyonete çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

IHA29 Aralık 2023 Cuma 21:09 - Güncelleme:
Taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Ergani ilçesine bağlı kırsal Demirli Mahallesi mevkii Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir yakınlarının taziyesinden Adana'ya dönen ailenin içerisinde bulunduğu Ahmet Tekin idaresindeki 01 AER 742 plakalı otomobil, yol kenarında lastiği patladığı için duran ve sürücüsü Fatih M. olan 34 GD 4449 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki sürücü Ahmet Tekin (53), O.Ç. (39) ve R.T.'nin (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan A.T. ve K.Ç. ile kamyonet sürücüsü Fatih M. ve H.K. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. A.T. ile K.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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