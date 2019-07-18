TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımları telin etti
TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımları telin etti.
- AA
TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımları telin etti.
TBMM Genel Kurulunda, partilerin başkanvekillerinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, "Devletimizin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz. Türkiye’nin ve KKTC’nin, hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu bilinmelidir." denildi.
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