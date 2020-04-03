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Güncel

TBMM Anayasa Komisyonu, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere toplandı

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.

03 Nisan 2020 Cuma 11:17 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:17
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Koronavirüs testi yaptırmamak için doktorlara direndi

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