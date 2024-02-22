TBMM Başkanı Kurtulmuş, Al Tayer'i kabul etti

Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'deki temaslarını sürdürüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ikili temasları kapsamında, BAE Federal Ulusal Konseyi Birinci Başkanvekili Tariq Humaid Matar Mohd Al Tayer ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, kabulde yaptığı konuşmada, BAE'ye bir süre önce gerçekleştirdiği resmi ziyarette, kendisine ve heyetine dostça ve kardeşçe bir karşılama gösterildiğini belirterek, BAE Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini, birçok alanda işbirliği olanaklarını görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği BAE ziyaretinin son derece güzel sonuçları olduğunu belirten Kurtulmuş, bu ziyaretlerde alınan kararların hızla sonuçlandırılmasını arzu ettiklerini söyledi.

BAE Federal Ulusal Konseyi Birinci Başkanvekili Al Tayer ise iki ülke arasındaki ilişkilerinin dostluk ve kardeşlik temelinde, üst düzeyde devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasındaki güçlü işbirliğinin hükümetlere ve parlamentolara yansıdığını söyleyen Al Tayer, iki ülke parlamentosunun daha fazla ortak alanda çalışmasını arzuladıklarını kaydetti.

Görüşmede, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.