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TBMM Başkanı Kurtulmuş, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek.

AA9 Temmuz 2023 Pazar 13:32 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 11 Temmuz Salı günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'yı, 12 Temmuz Çarşamba günü ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü ziyaret ederek baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyaretlerin ilk durağı Lefkoşa'da, Kıbrıs Türklerinin liderlerinden Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini ziyaret edecek olan TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek. KKTC'de Boğaz Şehitliğini de ziyaret ederek çelenk bırakacak olan Kurtulmuş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ni de ziyaret edecek.

Kurtulmuş ve parlamento heyeti akşam saatlerinde ise Lefkoşa'dan ayrılarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve parlamento heyeti, Bakü'de ilk olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Kurtulmuş, 12 Temmuz Çarşamba günü Bakü temasları kapsamında, Fahri Hıyaban'a giderek Haydar Aliyev'in Anıt Mezarına çelenk bırakacak, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliğini ziyaret edecek.

Kurtulmuş ve TBMM Heyeti, Azerbaycan Milli Meclis'inde Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Kurtulmuş, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile de görüşecek, TÜRKPA Genel Sekreterlik Binasını ziyaret edecek.

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