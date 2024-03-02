TBMM Başkanı Kurtulmuş, İSİPAB 18'inci Konferansı'na katılacak

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi ev sahipliğinde Abidjan'da düzenlenecek İSİPAB 18'inci Konferansı'na katılacak. İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Filistin topraklarındaki saldırıları, Filistin davası, Orta Doğu barışı, İslam ülkelerindeki iç çatışmalar, İslam dünyasının ortak hareket etme bilincine kavuşması, İslamofobiyle mücadele başlıkları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda çağrıda bulunması beklenen Kurtulmuş, konferans kapsamında katılımcı ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ikili görüşmeler yapacak. Kurtulmuş'un ayrıca, Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe ve mevkidaşı Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile bir araya gelerek ikili iş birliği imkanlarını ele alması da bekleniyor.

İİT GENÇLİK FORUMU'NA KATILACAK

Kurtulmuş, Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi'nde düzenlenecek 'Kriz Zamanlarında Gençlik Çalışmalarının Rolü' konulu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Forumu'na da katılarak konuşma yapacak. Abidjan'daki Grand Bassam Kız Yetimhanesi'ni ziyaret ederek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından yaptırılan okul öncesi sınıfın açılışını gerçekleştirecek Kurtulmuş, Fildişi Sahili Maarif Okulları'nda da incelemede bulunacak.

FİLİSTİN DAİMİ KOMİTESİ TOPLANACAK

İSİPAB 18'inci Konferansı dolayısıyla İSİPAB İcra Komitesi toplantısı ve Genel Sekreterler Birliği toplantısı gerçekleştirilecek. İSİPAB Filistin Daimi Komitesi başta olmak üzere farklı alanlarda belirlenen komite toplantılarının icra edileceği konferansta, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırıları ve bunun sonucunda ortaya çıkan insanlık krizi, parlamentolar arası iş birliği, ayrı ayrı ele alınacak.

İSİPAB'A 54 ÜLKE PARLAMENTOSU ÜYE

İİT'nin parlamento ayağını oluşturan İSİPAB, parlamentolar arasında kapsamlı ve yararlı bir iş birliği sağlamayı ve İslami danışma ilkesinin uygulanmasını amaçlıyor. 54 ülke parlamentosunun üye olduğu asamblede, ayrıca 22 uluslararası-bölgesel örgüt ve parlamento gözlemci statüsünde bulunuyor. TBMM, 5 milletvekiliyle İSİPAB'da temsil edilirken, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İSİPAB Türk Grubu Başkanlığı'nı yürütüyor. Filistin meselesi öncelikli olmak üzere, terör, İslam ülkelerinin sorunları, Müslüman azınlıklar, medeniyetler arası diyalog gibi siyasi meseleler, İslami bir ekonomik modelin geliştirilmesi, ticari iş birliği konularındaki ekonomik meseleler ile sosyal ve kültürel konular İSİPAB'a genel olarak hakim olan gündem maddeleri arasında bulunuyor.