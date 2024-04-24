TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan Adalet Bakanı Tuzson'u kabul etti

Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye ve Macaristan'ın köklü tarihi ilişkilere sahip olduğunu, bu ilişkilerin son yıllarda güzel bir ivme yakaladığını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkinin geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmasının da fevkalade önemli olduğunu ifade etti.

Karşılıklı ticaret hacminin 4 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve bunu daha ileri noktalara taşıma potansiyelinin bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, savunma sanayii gibi önemli alanlarda da Türkiye-Macaristan arasındaki işbirliği imkanına işaret etti.

Kurtulmuş, 2024'ün Türkiye ve Macaristan arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, karşılıklı ilan edilen kültür yılı dolayısıyla iki ülkede de programların hazırlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olmasının Türkiye-Macaristan ilişkilerini çok daha kuvvetli hale getirdiğini belirtti.

Hükümetler arasındaki pozitif gündemin geliştirilmesi için parlamentolara büyük görev düştüğünü, parlamenter diplomasinin imkanlarının en güzel şekilde kullanılması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, dostluk grupları arasındaki ilişkilerin karşılıklı artırılmasını istedi.

Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson da kendisinin bakan olmasının yanı sıra bir milletvekili olduğunu belirterek, TBMM'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

İki ülke halkları arasında geçmişten gelen çok iyi ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Tuzson, birçok alanda devam eden işbirliğini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Parlamentolar arasındaki ilişkileri geliştirme arzusunda olduklarını söyleyen Tuzson, özellikle adalet alanında Türkiye'nin birçok müktesebata sahip olduğunu ve bu alanda da işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Görüşmede, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım da yer aldı.