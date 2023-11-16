TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis başka bir kurum tarafından görevlendirilemez

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te AK Parti grubunu ziyaretinde konuştu.

"TBMM başka bir kurum tarafından görevlendirilemez"

"Farklı fikirlere rağmen ülke meseleleri için ortak hareket etmeliyiz."

" Bütün bunlar bizim yargı sistemimizde gözden geçirilecek hususlar olduğunu ortaya koyuyor. Bunların kamu vicdanı da dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi kanaatindeyim."

"Yüksek düzeyde bir temas trafiğinin oluşmasının, Türkiye siyasetinin üzerindeki yükün hafifletilmesi bakımından zorunlu olduğu kanaatindeyim"