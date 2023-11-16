İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6802
  • EURO
    31,24
  • ALTIN
    1818.2
  • BIST100
    7798.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis başka bir kurum tarafından görevlendirilemez
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis başka bir kurum tarafından görevlendirilemez

Meclis'te AK Parti grubunu ziyaretinde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'TBMM başka bir kurum tarafından görevlendirilemez' dedi.

16 Kasım 2023 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis başka bir kurum tarafından görevlendirilemez
ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te AK Parti grubunu ziyaretinde konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından önemli satır başları;

"TBMM başka bir kurum tarafından görevlendirilemez"

"Farklı fikirlere rağmen ülke meseleleri için ortak hareket etmeliyiz."

OGÜN SAMAST'IN ŞARTLI TAHLİYESİ

" Bütün bunlar bizim yargı sistemimizde gözden geçirilecek hususlar olduğunu ortaya koyuyor. Bunların kamu vicdanı da dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi kanaatindeyim."

"Yüksek düzeyde bir temas trafiğinin oluşmasının, Türkiye siyasetinin üzerindeki yükün hafifletilmesi bakımından zorunlu olduğu kanaatindeyim"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.