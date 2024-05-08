İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2024 Çarşamba / 1 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2768
  • EURO
    34,7746
  • ALTIN
    2400.61
  • BIST100
    10336.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 00:31 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
ABONE OL

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği başkent Meksiko'da, beraberindeki CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ ile La Reforma Bulvarı'ndaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına geldi.

Numan Kurtulmuş'un, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk Anıtı'na bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra hilal ve yıldızla çevrili Atatürk Anıtı önünde parlamento heyetiyle fotoğraf çektirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.