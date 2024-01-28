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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Misak-ı Milli anlayışımızın mavi vatan, uzay vatan hedeflerimiz çerçevesinde güncellenmesi zorunludur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Misakımilli anlayışının 'mavi vatan, siber vatan, uzay vatan, yeşil vatan' hedefleri çerçevesinde güncellenmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

AA28 Ocak 2024 Pazar 12:05 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Misak-ı Milli anlayışımızın mavi vatan, uzay vatan hedeflerimiz çerçevesinde güncellenmesi zorunludur
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Kurtulmuş, Misakımilli'nin kabulünün 104. yılı dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstiklal Savaşı esnasında, bağımsızlığa giden yolda edilen yeminin Misakımilli adıyla belgelendiğini ve bunun memleketin temel taşlarından biri haline geldiğini bildirdi.

Misakımilli'nin milletin özgürlük ve bağımsızlık anlayışını yansıtan bir ahitleşme olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Ulusal egemenliğimizin tüm dünyaya duyurulmasından kısa süre önce İstanbul'da ortaya konan iradeyle yazılan bu metin ve mana, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde oy birliğiyle kabul edilmiş milli bir istikamet tayinidir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ortak değerlerimiz ve inancımızla verdiğimiz mücadeleyle topraklarımızın bütünlüğü ve bölgemizde arzu ettiğimiz huzur ortamının sağlanması için gösterdiğimiz gayretler, kesintisiz bir kararlılıkla bugün de sürmektedir. Günümüzde ise Misak-ı Milli anlayışımızın mavi vatan, siber vatan, uzay vatan, yeşil vatan hedeflerimiz çerçevesinde güncellenmesi zorunludur. Özgürlük ve bağımsızlık ruhunu bizlere aşılayan yeminimize bağlı kalarak, hak yolunda can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz."

  • TBMM Başkanı Kurtulmuş
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