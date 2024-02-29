İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Şubat 2024 Perşembe / 21 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,2272
  • EURO
    33,9425
  • ALTIN
    2038.08
  • BIST100
    9184.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sakarya Valiliğini ziyaret etti
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sakarya Valiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sakarya Valiliğini ziyaret etti
ABONE OL

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, ilk ziyaretini Valiliğe gerçekleştirdi.

Polis mangasını selamlayan Kurtulmuş'u, Valilik binası önünde Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, kurum müdürleri ve Valilik personeli karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Karadeniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZİYARETİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve daire başkanları tarafından karşılandı.

Kurtulmuş, burada Büyükşehir Belediyesi mehter takımının seslendirdiği iki eseri dinledi.

Daha sonra makama geçen Kurtulmuş, belediyenin faaliyetleri hakkında Yüce'den bilgi aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.