TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sakarya Valiliğini ziyaret etti

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, ilk ziyaretini Valiliğe gerçekleştirdi.
Polis mangasını selamlayan Kurtulmuş'u, Valilik binası önünde Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, kurum müdürleri ve Valilik personeli karşıladı.
Valilik şeref defterini imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Karadeniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve daire başkanları tarafından karşılandı.
Kurtulmuş, burada Büyükşehir Belediyesi mehter takımının seslendirdiği iki eseri dinledi.
Daha sonra makama geçen Kurtulmuş, belediyenin faaliyetleri hakkında Yüce'den bilgi aldı.