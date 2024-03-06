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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savunma sanayisi, havacılık ve turizm gibi alanlarda işbirliğine açığız

Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe ile bir araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin inşaat, konut ve altyapı alanlarında büyük bir tecrübeye sahip olduğunu belirtti. Kurtulmuş, savunma sanayisi başta olmak üzere yüksek teknoloji, havacılık, turizm, eğitim, kültür gibi alanlarda samimi işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 18:41 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savunma sanayisi, havacılık ve turizm gibi alanlarda işbirliğine açığız
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Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde, Başbakan Mambe ile görüştü.

Numan Kurtulmuş, Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşmede, Türkiye'nin son yıllarda Afrika'yla ilgili önemli adımlar attığını, 44 ülkede büyükelçiliğin bulunduğunu ve birçok ülkede de kültürel diplomasi kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin Afrika politikasının ana unsurunu kazan-kazan prensibi çerçevesinde hareket etmenin, ortak çıkarlar doğrultusunda dostluk ilişkilerini geliştirmenin yattığını bildiren Kurtulmuş, uzun yıllar kolonyalizmden, emperyalizmden çok çekmiş olan Afrika ülkelerinin, bağımsızlıklarını kazandıktan sonraki süreçte kolonyalizmin kalıntılarından kurtulması, tam manasıyla öz güveni yüksek milletler haline gelmesi arzusunda olduklarını vurguladı.

Türkiye ile Fildişi Sahili arasındaki ilişkilerin son yıllarda olumlu bir şekilde ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, ziyaretinde de Türkiye-Fildişi Sahili arasında çok güçlü işbirliği alanlarının olduğunu gördüğünü, bu işbirliği alanlarından karşılıklı olarak istifade etmek gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin inşaat, konut ve altyapı alanlarında büyük bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, ayrıca savunma sanayisi başta olmak üzere yüksek teknoloji, havacılık, turizm, eğitim, kültür gibi alanlarda samimi işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

Görüşmede, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım da yer aldı.

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