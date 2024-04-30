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  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit askerler için başsağlığı mesajı paylaştı
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit askerler için başsağlığı mesajı paylaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için başsağlığı mesajı paylaştı.

AA30 Nisan 2024 Salı 23:30 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit askerler için başsağlığı mesajı paylaştı
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta şehit olan kahraman jandarmalarımız Mustafa Şen ve Ensar Enes Ertaş'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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