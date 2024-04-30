TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit askerler için başsağlığı mesajı paylaştı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta şehit olan kahraman jandarmalarımız Mustafa Şen ve Ensar Enes Ertaş'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta şehid olan kahraman Jandarmalarımız Mustafa Şen ve Ensar Enes Ertaş'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Mekânları cennet olsun. ���� — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) April 30, 2024