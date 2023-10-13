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TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit astsubay Kaya için taziye mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya için taziye mesajı yayımladı.

AA13 Ekim 2023 Cuma 09:01 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit astsubay Kaya için taziye mesajı yayımladı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'ya Allah'tan rahmet, aziz şehidimizin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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