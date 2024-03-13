TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit olan polis memuru Fırat Der için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Fırat Der'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehid olan Polis Memuru Fırat Der'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun. ���� — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) March 13, 2024