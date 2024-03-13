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  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit olan polis memuru Fırat Der için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit olan polis memuru Fırat Der için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 19:55 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit olan polis memuru Fırat Der için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Fırat Der'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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