TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin Yüzyılını kurmak zorundayız

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Üsküdar Kitap Fuarı, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. 25 Şubat'a kadar 120 yayınevi, 550 yazar ve 750 etkinlikle kitapseverlerle buluşacak fuarın açılış programına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da katıldı. Kurtulmuş'un yanı sıra programda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, yazarlar ve davetliler yer aldı. Programın onur konuğu Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, onur yazarı ise İbrahim Tenekeci oldu. Burada konuşan Prof. Dr. Kurtulmuş, gençlere de tavsiyelerde bulundu. Açılış programında konuşmaların ardından hediye takdimi de gerçekleşti. Kurdele kesiminin ardından salondan ayrılan Kurtulmuş, 'Türkiye'yi Yarınlara Taşımak' adlı kitabını da kitapseverler için imzaladı.

"KÖKÜ SAĞLAM OLMAYAN HİÇBİR MİLLETİN UZUN SÜRELİ HEDEFLERİNİN OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Kitap ve okumanın hayatın iki temel dinamiğinden biri olduğunu ifaden eden Prof. Dr. Kurtulmuş, "Türkiye olarak, Türk milleti olarak büyük bir ayrıcalığa sahip olduğumuzun farkında olmalıyız. Nevzuhur bir millet değiliz. Üsküdar'ın herhangi bir sokağında yürürken sadece bir sokaktan geçmiyor, o sokağın içerisinde şimdiye kadar asırlar boyunca geçmiş olan nice insanın, nice büyüğümüzün birikimlerine de şahit oluyor, onları da görüyoruz. İstanbul'un neresine bakarsanız bakın büyük bir tarihi, büyük bir kültürü, büyük bir medeniyeti hatta farklı medeniyetleri görüyoruz. Böylesine büyük bir şehirde yaşamak bu kadar büyük bir imkana sahip olmak ise herhalde dünyada çok az gence nasip olan bir ayrıcalıktır. Öncelikle İstanbul'daki bu tarihi ve kültürel güzellikleri en iyi şekilde anlamak, özümsemek mecburiyetindeyiz. Kökü sağlam olmayan hiçbir ağacın yeryüzünde güçlü olmayacağı gibi kökü sağlam olmayan hiçbir milletin de uzun süreli hedeflerinin olması mümkün değildir. Onun için mutlaka geçmişle bağımızı kitap üzerinden, kültür üzerinden, medeniyet üzerinden kurarak ama sadece orada kalmaksızın bunu yeniden, bugünün anlayışıyla ve ileriki çağlara dönük bir söz olarak üreterek yolumuza devam edeceğiz. Bu anlamda her bir kültürel faaliyet hem tarihi okumak hem kendinizle ilişkin bir gelecek hayali kurmak anlamına gelen önemli bir çabadır. Esasında bu açıdan baktığınızda okumak pasif bir şey değil, okumak bizatihi büyük bir eylemdir. Okumayı hayatı iyi anlamak, kendimizi iyi anlamak, kendimizin varoluş alemindeki yerini ve geleceğini tespit etmek, milletimize ait hedefleri daha güzel kurabilmek için bir eylem olarak tasarlamak, bir eylem olarak tasavvur etmek ve uygulamak zorundayız" dedi.

"CUMHURİYET'İN İKİNCİ ASRINDA ÇOK BÜYÜK İŞLERİ PLANLAMAK VE GERÇEKLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Numan Kurtulmuş, "Ben Türkiye'nin geleceğinden umutluyum. Türkiye'nin gençlerinden ümitliyiz. Türkiye olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdiğimiz bu dönemde fevkalade büyük bir hayal içerisinde, fevkalade büyük bir gelecek tasarımı içerisinde hareket etmek mecburiyetindeyiz. Geçtiğimiz bir asır tarih okumalarına baktığımız zaman diyebiliriz ki milletimizin tarihi içerisindeki en zor asırlardan birisidir. Nice zorluklar, nice savaşlar, nice iç türbülanslar, nice bölgesel çatışmalar nice yokluklar ve nice yoksulluklar içerisinden bugüne kadar geldik. Ama hiç şüphesiz bunlarla birlikte çok büyük başarıları da kazandık. Çok büyük kazanımlar elde ettik. Dolayısıyla geçtiğimiz yüzyılı sadece bir asırlık hikayeyi ve tarihi okumak şeklinde değil, bundan sonraki asırları daha iyi tasarlamak için okumak mecburiyetindeyiz. Şimdi önümüzde Cumhuriyetimizin birinci asrını bitirdiğimiz 2023'ten sonra yeni bir dönemin kapıları sonuna kadar açıldı. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyet'in ikinci asrında çok büyük işleri planlamak ve gerçekleştirmek zorundayız. Bunun ana aktörü de sevgili gençler sizlersiniz. Türkiye'nin gelecek asrı sizin omuzlarınızda ve sizin ufkunuzla gerçekleşecektir. Bunun için de bu Türkiye yüzyılını bir cümleyle ifade etmemiz gerekir. Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılını kurmak zorundayız. Güç sadece bir alanda başarılı olmak değildir bir devlet için. Çok güçlü teknolojisi olmak tek başına yetmez. Çok büyük, çok güçlü bir ekonomisi olmak da yetmez. Çok büyük askeri varlığı silahları olmak da yetmez. Güç bizatihi tek tek her bir insanın güçlü olmasından başlayan bir silsiledir. İnsanın karakter olarak, kişilik olarak, güçlü olarak yetiştirebilen milletler, tarihte, kültürde, sanatta, edebiyatta, mimaride, estetikte çok güçlü atılımlar yapabilen ülkeler. Güçlü ülkelerin çocukları da güçlü ve büyük medeniyetleri kurabiliyorlar. Hayatı bir tek alanla sınırlandırmamanızı size tavsiye ederim. Hiç şüphesiz bir mesleğiniz olacak. Kendinizi, hayatınızı idame ettirdiğiniz, buna vesile olan bir mesleğiniz olsun. Ama büyük bir milletin, büyük bir medeniyetin evladı olduğunuzu unutmadan hayatı kompartımanlara bölmeden bütün alanlarda, teknolojiden bilime kadar, sanata, kültüre, spora kadar her alanda iyi yetişerek, iyi yetişmiş gençlerle birlikte hareket ederek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı gençlerinin, bütün bu hedeflere ulaşabileceğini, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'yi kurabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKMEN: HAREM OTOGARI'NI PENDİK TARAFINA TAŞIYORUZ; KONGRE VE FUAR MERKEZİ YAPACAĞIZ

Açılış programında konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yerel seçimlerin ardından Üsküdar için yapacakları 3 kültür sanat projesinden söz etti. Türkmen, "31 Mart'tan sonra hem Üsküdar hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Üsküdarımızda elbette ki bir takım projeler yapacağız ama kültür ve sanata dair önemli üç projemizi başkanımızın huzurunda paylaşmak isterim. Birincisi Harem'deki tarihi otogar, bu otogar artık gelişen, değişen İstanbul gerçeğine baktığımızda trafik yoğunluğunu şehrin dışına taşıma adına otogarı Tuzla'ya, Pendik tarafına taşıyoruz. Oradaki 100 bin metrekarelik alanı inşallah Üsküdarımıza, Anadolu Yakamıza, İstanbulumuza yakışır bir şekilde muhteşem bir kongre ve fuar merkezi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi. PAŞAKAPISI CEZAEVİ VE MUSİKİ CEMİYETİ PROJELERİ Türkmen, "İkinci önemli projemiz, Üsküdarımızın tam merkezinde Paşakapısı Cezaevi var. Bu cezaevi tarihi bir bina ama şehrin ortasında cezaevi olmaz bize göre. Yıllardır bununla ilgili bir takım girişimlerimiz var, inşallah yeni dönemde Paşakapısı Cezaevini şehrin dışına taşıyoruz. Muazzam bir sanat merkezi ve şehir müzesi yapıyoruz. Üçüncü önemli müjdemiz de Üsküdarımız aslında çok önemli bir zenginliği bağrında barındırıyor. Üsküdar Musiki Cemiyeti... 100 yılı aşkın bir çınarımız ve bu çınarımızın başkanı muhterem Amir Ateş hocamız da aramızda. Bu Musiki Cemiyeti binası, artık eski bir bina. Gelişen, değişen şartları dikkate alarak bu binayı yıkıyoruz. Muhteşem bir Musiki Cemiyeti binamızı yeniden Üsküdarımıza kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.