TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 6 Şubat mesajı

Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Bir yıl önce büyük bir afetle ülke olarak sarsıldık" diye başlayan Kurtulmuş, "11 ilimizin doğrudan etkilendiği ancak 81 ilimizin her köşesinde ve vatandaşlarımızın yaşadığı dünyanın dört bir yanında hissedilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde canlarımızı kaybettik. Her birini bu büyük afetin seneidevriyesinde rahmetle ve özlemle anıyor, ailelerinin ve milletimizin acılarını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Depremin ilk anından itibaren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin tüm idari kademesi, kurumları, yöneticilerinin teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bütün imkanlar zorlandı, bir canımızı daha sağ kurtarabilmek için Türkiye tek yürek oldu ve dostlarımızla birlikte hızlıca harekete geçildi. Türkiye'ye ve gönlü Türkiye ile çarpan dostlarımıza büyük bir acı veren bu afet, hepimizde tarifi mümkün olmayan, onarılması güç hasarlar bıraktı.

Yüzlerce yıldır bu toprakların harcı olan devlet-millet dayanışması, paylaşma ve kardeşlik bilinciyle, 'Yüzyılın Felaketi' olarak kayıtlara geçen bu afetin yol açtığı enkazları kaldırmak, sebep olduğu yaraları sarmak mümkün olabildi. 85 milyon vatandaşımızla el ele verdik ve bu dayanışmayı gösterdik. Bu afetten çıkardığımız derslerle milletimizin tekrar bu acıları yaşamaması için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Rabbimizden bir daha ülkemize afetler yaşatmamasını niyaz ediyor, depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza ve milletimize sabır ve sağlıklı ömürler diliyorum."