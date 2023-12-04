TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cem Davran ve Ali Sinanoğlu'na ''Filistin'' teşekkürü

Kurtulmuş, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Genel Kurulunda, Kongre Üyesi Ali Sinanoğlu ile bir ödül töreninde Cem Davran'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki gösteren konuşmalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Her iki ismin de konuşmasını sosyal medya hesabından "İnsanlık cephesinde yer aldığınız için teşekkürler" notuyla paylaşan Meclis Başkanı Kurtulmuş, Ali Sinanoğlu ile Cem Davran'ı ayrıca arayarak göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkürlerini iletti.

İnsanlık cephesinde yer aldığınız için teşekkürler @cdavran pic.twitter.com/JWarJSJUnH — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) December 4, 2023