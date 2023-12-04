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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cem Davran ve Ali Sinanoğlu'na ''Filistin'' teşekkürü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Filistin zulmüne tepki gösteren Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu ile oyuncu Cem Davran'a teşekkür etti.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 19:06 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cem Davran ve Ali Sinanoğlu'na ''Filistin'' teşekkürü
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Kurtulmuş, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Genel Kurulunda, Kongre Üyesi Ali Sinanoğlu ile bir ödül töreninde Cem Davran'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki gösteren konuşmalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Her iki ismin de konuşmasını sosyal medya hesabından "İnsanlık cephesinde yer aldığınız için teşekkürler" notuyla paylaşan Meclis Başkanı Kurtulmuş, Ali Sinanoğlu ile Cem Davran'ı ayrıca arayarak göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkürlerini iletti.

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